سلمى مصطفى بأغنية “تعالى نسيب”: “الإنفصال ليس عيباً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية سلمى مصطفى بعنوان “تعالى نسيب” حصرياً عبر قناة الشركة على موقع “يوتيوب” ومنصة “ساوند كلاود”.

سلطت أغنية “تعالى نسيب” الضوء على موضوع الفراق ولكن من زاوية مختلفة، حيث ركزت على أهمية الفراق وانهاء العلاقة عندما تتحول الى علاقة مدمرة للطرفين، فالإنفصال ليس عيباً عندما تكون العلاقة سلبية.

وجاءت أغنية “تعالى نسيب” باللهجة المصرية وبقالب غنائي درامي، حيث قدمت سلمى مصطفى أداءاً جمع بين الإحساس والقوة.

وصدرت أغنية “تعالى نسيب” على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم، وتناول الكليب موضوع الخيانة.

أغنية “تعالى نسيب” من كلمات والحان محمد شكري وتوزيع محمد بدر.