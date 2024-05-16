يسرا في عيد ميلاد عادل إمام: يشرفني أنني جزء من تاريخه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة الكبيرة يسرا على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، والذي يحتفل به مع عائلته وأصدقائه غداً الجمعة الموافق 17 أيار (مايو) الجاري بمنزله.

وقالت يسرا في تصريحات صحفية: “أتشرف أنني جزء من تاريخ عادل إمام ونفتقد وجوده على الشاشة، وقدمت معه 17 عملًا أعتبرها الأقرب لقلبي في مشواري الفني”.

وتابعت: “استفدت الكثير من عملي معه خاصة أنه فنان من طراز رفيع ويمتلك ذكاء خارقًا، وهو الأمر الذي كان سببًا في نجاحه طوال السنوات الماضية، كما أننا نتشرف به في جميع أنحاء العالم”.

وحرصت على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، خاصة في ظل انتشار عدد من الشائعات بين الحين والآخر حول تدهور صحته، قائلة: “هو بخير وحالته الصحية جيدة للغاية ويقضي وقته مع العائلة”.

وتعاونت يسرا مع الزعيم في عدد كبير من الأعمال الناجحة، أبرزها “جزيرة الشيطان”، “بوبوس”، “المنسي”، “الأفوكاتو”، “عمارة يعقوبيان”، “كراكون في الشارع”، “طيور الظلام”، “الإرهاب والكباب”، “رسالة إلى الوالي”، “الإنس والجن”، “على باب الوزير”.