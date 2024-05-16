رغم الطلاق.. ياسمين عبد العزيز تتلقى رسالة من أحمد العوضي أمام الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز أحدث حملاتها الإعلانية التي تقدمها لإحدى شركات الاتصالات بمشاركة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة.

ونشرت على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” فيديو للإعلان، ليفاجأ الجمهور بتهنئة الفنان أحمد العوضي لطليقته بإعلانها الجديد، حيث كتب رسالة تهنئة لم تخلُ من الغزل قال فيها: “مبروك يا سمسم”، وكانت المفاجأة الأكبر للجمهور رد ياسمين عليه حيث كتبت قائلة: “الله يبارك فيك يا عوضيكو”، لتشتعل التعليقات من قبل الجمهور يطالبوهما بالعودة مرة أخرى إلى بعضهما.

وكانت ياسمين قد تصدرت التريند خلال الفترة الماضية بعد ظهورها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، حيث حققت حلقتها في البرنامج أكثر من 270 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت خلالها عن سبب انفصالها عن زوجها، حيث أكدت أنه رغم الانفصال إلا أن الحب ما زال بينهما، وأنها تكن كل الاحترام والتقدير له، هذا بالإضافة إلى تأكيدها على أن الانفصال جاء لظروف قدرية ليس لهما يد فيها، ولكن الطلاق لم يكن سببه الخيانة مثلما زعم البعض.