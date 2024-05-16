ممثلة تركية تبهر الجمهور في مهرجان كان.. إطلالة ملفتة وجريئة

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة التركية بينار دينيز الأنظار إليها، بإطلالة جريئة باللون البنفسجي الفاتح.

وإختارت بينار توب شفافة وطويلة، مفتوحة عند الصدر والبطن، وسروالاً واسعاً من الساتان باللون نفسه.

وتركت بينار شعرها على طبيعته، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها.

وكانت بينار قد روت تجربتها مع اللغة العربية، وقالت إنها لغة التواصل بين أفراد أسرتها، وإن جدتها لم تكن تعرف سوى العربية.

وقد أعلن الثنائي التركي الشهير الممثل كان يلدريم والممثلة بينار دينيز، عن نيتهما في الزواج، وحددا موعد زفافهما.

وكشف الثنائي أن موعد زفافهما سيكون في شهر حزيران/يونيو القادم، ومن المتوقع أن يحضره مشاهير تركيا.

يذكر أن الثنائي كانا قد قررا الابتعاد عن الأضواء والصحافة لفترة، وأن لا يُدليا بأي تصريحات تخص حياتهما الخاصة، وذلك بعد أن كانا يُشاركان صورهما، وتفاصيل علاقتهما العاطفية على حساباتهما الشخصية.

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