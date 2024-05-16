نجوم الفن يدعمون برواس حسين في أزمتها الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت المطربة العراقية برواس حسين، تعاطف جمهورها ومحبوها بعد كشفها عن معاناتها لمرض السرطان.

نجوم الفن تدعم برواس حسين في أزمتها الصحية

ودعم العديد من نجوم الفن المطربة العراقية برواس حسين، بعد معاناتها لمرض السرطان، ومنهم : "المطربة ديانا حداد، قائلة: "حبيبتي الله يشفيكِ ويعافيكِ، أنتِ قوية ولازم تضلّي قوية".

بينما قالت المطربة هايدي موسى قائلة: "ربنا يشفيكِ ويعافيكِ حبيبتي، دعوتنا ليكِ".

وقالت الفنانة رحمة رياض: "حبيبتي الله يشفيكِ يارب"، بينماً قالت الفنانة سلمى رشيد، : "برواس القوية اكيد فترة وتعدي وترجعي بصحة وسلامة لبناتك ولعائلتك الله يقويكِ ويشفيكِ يارب".

وأعلنت المطربة العراقية برواس حسين، معاناتها لمرض السرطان ومحاولتها تحدى الألم، وذلك عبر حسابها الرسمي لموقع التغريدات القصير "X".

برواس حسين تعلن إصابتها بسرطان الأمعاء

وكتبت "برواس"، عبر حسابها قائلة : "دايما راضية بالقضاء والقدر اللى الله كاتبه لنا.. نعم أننى أحارب مرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا فى مرحلة العلاج.. الحمد لله والشكر على كل شىء".

وتابعت: "ادعولى بالشفاء.. الله يحفظكم ويحفظنا من كل مرض وشر ويشفى جميع المرضى".

معلومات عن برواس حسين

المطربة العراقية الكردية برواس حسين نالت شهرتها عقب مشاركتها فى برنامج "أراب أيدول" وتقديمها أغنيات أم كلثوم ومحمد منير ورغم جمال صوتها ومهارتها الكبيرة وإعجاب لجنة التحكيم بأدائها ووصفت النجمة الإماراتية أحلام أداء برواس بأنه يجب تدريسه، إلا أن الحظ لم يكن حليفها لتحظى باللقب.