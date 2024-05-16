ليالي دهراب: أرفض الزواج لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة الكويتية ليالي دهراب، تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة خلال حلولها ضيفة على بودكاست "دانة كاست" الذي تقدمه دانة الطويرش.

وأكدت الفنانة الكويتية ليالي دهراب وسط تأثرها، أن استبعادها من مسرحية صنع في الكويت كان غدراً ولا يوجد توصيف آخر له، لافتة إلى أنها لم تكن تتخيل أن يتم الاستعانة بفنانة غيرها.

وكشفت "ليالي"، كواليس استبادلها في العرض المسرحي "صنع في الكويت"، قائلة: "أنا كنت تعبانة وحرارتي مرتفعة في ذلك اليوم، عرضت 6 عروض وكان باقي عرض واحد قالوا لي بتعملي هذه اللوحة وروحي ارتاحي، ما كنت مصدقة حالي إنهم مقدرني لهذه الدرجة، قالوا لي بنجيب بديل وبكره يكون عندنا ستة، قلت لهم صدق؟ صدق؟ بتخلوني أمشي وبتقدروني؟ قالوا إيه، دقيت على ماما وقولت لها بيقدروني يا ماما خلي الدكتور يجي على البيت مو على المسرح ومشيت".

وتابعت: “ثاني يوم دقوا عليّ قالوا لا تجي، شلون ما أجي؟ قولت أوكي جابوا بديل طلع الموضوع من أيام التدريبات في البروفات، البنت قابلتني وقعدت تحفظ الرقصة من وقتها، طلع الموضوع في بالهم أصلاً، أول واحدة اتفقوا معاها أنا وبعدين الباقين فهنا الصدمة، ما أدري وش أقول أنا انغدر فيني ومصدومة لحتى الحين”.

واستكملت حديثها قائلة: "ست عروض في اليوم يا جماعة ما حد جربها تصوروني بسادس عرض وأنا تعبانة وتقولون هذه ما فيها حيل؟، فاكرة لما حكيت لك عن الظلم، ما بيني وبين الله حجاب، وأنا متأكدة حقي 100% راح يجي".

وعن رفضها التام للزواج، قالت: "لا أرغب في الارتباط عاطفياً خاصة في الوقت الحالي بسبب عدم إيجادها لرجل واحد كفء للاقتران بها، كما أنها لم تصادف بعد رجلاً مخلصاً.