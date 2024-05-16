أوضحت الفنانة ليالي دهراب في لقاء حواري ملابسات خروجها من مسرحية “صنع في الكويت”، مؤكدة أنها لم تنسحب من المسرحية ولم تتسبب في أي أضرار لصناع العمل.
وقالت دهراب: “لم انسحب من المسرحية، بل تم إبلاغي من قبل صناع العمل بإنهاء دوري.”
وأضافت قائلة: “شعرت بالمرض بعد أيام من العرض المتواصل للمسرحية، وطلبت إجازة للتعافي.”
وقالت: “بعد تحسني، أبديت رغبتي في العودة للمسرحية، لكن فوجئت برفض صناع العمل.”
وأضافت قائلة: “أؤكد أنني لا يمكن أن أخذل جمهوري أبدًا، وشاركت في المسرحية من أجلهم.”
وقالت: “لا أعرف سبب الاستغناء عني، هل هو بسبب أجري أو ارتباطاتي الأخرى؟”
واختتمت حديثها قائلة: “أشعر بالحيرة والاستياء من هذا الموقف، وأنا أتوكل على الله.”
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ليالي دهراب تكشف حقيقة انسحابها من مسرحية صنع في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.