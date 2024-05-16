نانسي عجرم «دلوعة الغناء» القادمة من بلد الأرز

ياسر رشاد - القاهرة - على عتبة التفاؤل تقف «دلوعة الغناء» نانسي عجرم من أجل إسعاد الملايين وتحتل الإبتسامة وجهها وكأنها جزء من ملامحها، وبمناسبة عيد ميلادها الذي يحل الخميس 16 مايو تستعرض "الخليج 365" ملامح من مشوارها الفني وشخصيتها المرحة التي تخطف قلوب محبيها.

أعمال صنعت شهرة نانسي عجرم

نانسي عجرم، مغنية لبنانية من مواليد 1983، جاءت بداية شهرتها من خلال أغنية «أخاصمك آه» التي لاقت إعجاب عدد كبير من الجمهور وظل يرددها معجبيها لفترة طويلة، وطرحت بعدها «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»؛ واستكملت نجاحاتها بأغنية «إحساس جديد»، وظهرت كوجهة إعلانية لشركة مجوهرات شهيرة.

نانسي عجرم

أغاني قدمتها نجمة لبنان لمصر

استحوذت نانسي عجرم، على قلوب المصريين بعد إطلاق عدد من الأغاني وأبرزها: «أنا مصري» عام 2005، «مصر المحروسة» 2015، «وحشاني يا مصر»، «وحشاني يامصر» 2011، «خدوا بالكو دي مصر» 2013، كما شاركت في عدة مناسبات وطنية، وأعربت عن حبها الكبير لمصر بأغنية «ع البركة»، والتي أعدتها احتفالًا بافتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015.

جوائز حصلت عليها «دلوعة الغناء» خلال مشوارها الفني

حصدت «عجرم»، جوائز عديد خلال مشوارها الفني، ومنها: جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 عن ألبوم "بتفكر في إيه" و 2011 عن ألبوم نانسي 7، 2014عن ألبوم نانسي 8.

نانسي عجرم

نالت لقب أفضل مغنية عربية عامي 2003 و2004 في مجلة عربية شهيرة، ومجلة نيوزويك المعربة الأمريكية التي قالت بأنها إحدى أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي.

أزمة في حياة نانسي عجرم

تعرضت نانسي عجرم وعائلتها لأزمة كبيرة عام 2020 هزت منصات التواصل الاجتماعي، إذ اقتحم رجلًا منزلها حاملًا سلاح واستطاع الدخول إلى حديقة المنزل وظل لمدة ساعتين في الداخل، وبعدها قام بدخول الطابق الأسفل وبعدما علم زوجها فادي الهاشم بوجوده قام بإطلاق النار عليه ولفظ السارق أنفاسه الأخيرة في الحال، ما جعلها وزوجها في مرمى النيران لفترة طويلة وأصبحت الحادثة قضية قضائية تبت فيها المحاكم اللبنانية للحكم في مدى سلامة الإجراءات التي اتخذها الزوج والتي أدت إلى قتل المقتحم، وانتهت الأزمة ببراءة الزوج من التهمة التي نسبت إليه.

نانسي عجرم وزوجها

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

عائلة نانسي عجرم