تفاصيل تورط نانسي عجرم بالتعدي على أغنية فريد الأطرش (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تواجه النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أزمة جديدة بالتزامن مع احتفالها اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ 41.

نانسي عجرم، بالتزامن مع عيد ميلادها، شاركت بالغناء في حملة دعاية لشركة لمنتجات الآيس كريم، وقدمت مقاطع من الأغنية الشهيرة للموسيقار الراحل فريد الأطرش "أنا وإنت ولا حد تالتنا".

مصدر من جمعية المؤلفين و الملحنين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ما حدث تعدي صارخ على كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، ووضع ألحانها وغناها الموسيقار فريد الأطرش".

وتابع: "لم يتم التصريح أو الموافقة من الجمعية لصناع هذا الإعلان لاستغلال الأغنية، وعدم حصولهم على الإذن يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، ويستوجب المسائلة القانونية".

أغنية "أنا وانت ولا حد تالتنا"، قدمها الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بمشاركة النجمة الراحلة هند رستم، في فيلم "الخروج من الجنة"، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز.



نانسي عجرم، تدخل اليوم الخميس عامها الـ 41 ، إذ ولدت في مثل هذا اليوم ١٦ مايو، عام 1983.