شاكيرا تقدّم الأغنية الرسميّة لكوبا أميركا ٢٠٢٤

مرة أخرى، ستقدّم الفنانة الكولومبية، شاكيرا، الموسيقى التصويرية لكرة القدم، كما فعلت في كأس العالم ٢٠٠٦ في ألمانيا وكأس العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا.

إنه دور كوبا أميركا ٢٠٢٤ حيث قامت بتعديل أغنية “Puntería”، التي طرحتها ضمن ألبومها الأخير “Las mujeres ya no lloran” وقدّمتها على طريقة الديو مع “كاردي بي”.

وقد تم اختيار هذه الأغنية لسبب بسيط وهو أن كل شيء في كرة القدم هو الهدف، في التمريرة، في التسديدة، في التصدّي، في مواجهة المرمى، حيث تلعب الدقّة دورًا حاسمًا.

تعود شاكيرا لتضع عملها في خدمة الرياضة الأكثر شعبية في العالم من “واكا-واكا” الشهيرة إلى “بونتيريا”.

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في غضون شهر تقريبًا، من ٢٠ حزيران إلى ١٤ تموز، سوف يغني كل مشجع لكرة القدم أغنية “Puntería” بنسختها الجديدة.

وقد أعلنت شاكيرا عن الخبر السعيد بنفسها في مدينة نيويورك، حيث كانت برفقة رئيس مجموعة Univision Networks، إغناسيو ماير.