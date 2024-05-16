فن ومشاهير

«إميلي شاه» اشتهرت عربيًا بالحب.. ومينا مسعود بطل القصة

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ياسر رشاد - القاهرة -  أصبحت الممثلة الهندية إميلي شاه، حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما تداولت مجموعة صور من خطبتها على الممثل الكندي، من أصل مصري، مينا مسعود، إذ احتفلا سويًا في أجواء رومانسية مليئة بالورد.

 

 ازدادت شهرة إميلي شاه في الوطن العربي بسبب حبيبها مينا مسعود، فتى أحلام المراهقات، حيث كانت شهرتها مقصورة على الهند فقط وبعد خطبتها من شاب ذي أصول عربية بدأ الكثيرون من الدول العربية يبحثون عنها على مواقع البحث العالمية الشهيرة.

إميلي شاه

بداية قصة حب إميلي شاه ومينا مسعود:

 جمع الحبيبان تطبيق شهير، وبعد مرور فترة أصبحا صديقين وتطورت علاقتهما إلى قصة حب يتحدث عنها الجميع، وحظيت على اهتمام عدد كبير من المتابعين في الأيام القليلة الماضية.

 

 كشف مينا مسعود تطورات علاقة حبهما، قائلًا: "أرادت إميلي أن نكون صديقين فقط، لكنني أردت أكثر من ذلك، بعد فترة مواعدة قصيرة، تحولت علاقة بدأت عبر تطبيق إلى عهدٍ لمدى الحياة".

 

 وتحدث العاشق عن حبيبته، قائلًا: "إميلي مختلفة تمامًا عني، تقول ما تشعر به وتفكر به، وأنا أحب ذلك فيها لأنّها أخرجت هذا الجانب مني، أنا بالتأكيد بحاجة إليها في حياتي".

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إميلي شاه ومينا مسعود

 

 أثارت إيملي شاه جدلًا واسعًا، حيث احتلت محرك البحث الشهير جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي وذلك في الساعات الأخيرة، وتستعرض "الخليج 365" معلومات عن الممثلة الهندية صاحبة الـ25 عامًا.

 

إميلي شاه.. «ملكة جمال» سعت لدخول عالم التمثيل

 

 ممثلة الهندية مواليد 1999، تخرجت إميلي من جامعة ولاية كاليفورنيا وحصلت على شهادة في إدارة وسائل الترفيه، بدأت شهرتها عندما حصلت على لقب نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2013، وسعت «إيملي» للدخول في عالم التمثيل وأخذت دورات تدريبية من أكاديمية نيويورك للسينما ومعهد لي ستراسبيرج للسينما والمسرح في نيويورك ولوس أنجلوس، وأكاديمية مادوماتي للرقص والتمثيل، باللغة الهندية لبوليوود. 

 

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إميلي شاه 

بدايتها في عالم السينما:

 أرادت إميلي شاه، أن تتعلم تقنيات الكاميرا قبل أن تقف أمامها، بدأت مشوارها السينمائي كمساعدة مخرج  فيلم "Captain America 2"، وعملت كمساعدة لكلينت إيستوود في فريق Jersey Boys، ومساعدة فريق الأعمال في "Run all Night" و"Fast & Furious 7". 

 

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إميلي شاه

الجانب الإنساني في حياة إميلي شاه:

 بعيدًا عن الأضواء وعدسات الكاميرا يوجد جانب إنساني في حياة إيملي غير معروف للبعض، تشارك الممثلة الشابة في عدد كبير من الأعمال الخيرية، وتسعى جاهدة لتخصيص وقتها في تقديم المساعدة للغير وبناءً عليه تم اختيارها سفيرة اليونيسف والتوحد. 

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إميلي شاه ومينا مسعود
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مينا مسعود وإميلي شاه
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إميلي شاه ومينا مسعود
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إميلي شاه
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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