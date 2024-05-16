أحمد نادر جلال يكشف تفاصيل تعاونه مع أحمد حلمي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المخرج أحمد نادر جلال، عن تفاصيل تعاونه مع الفنان أحمد حلمي، وإخراجه فيلمين من بطولته وعن إخراج خمسة أعمال للنجم كريم عبد العزيز.

قال أحمد نادر جلال، خلال تصريحات:" أنا اشتغلت مع أحمد حلمي فيلمين ألف مبروك وكده رضا، بني آدم بيبذل مجهود خرافي في الشغل من أول الورق لغاية ما نخلص تصوير، متفاني في شغله وفنان كبير".

وتحدث عن التعاون مع النجم كريم عبد العزيز، قائلًا:" اخويا وصاحبي ودفعتي واشتغلت معاه خمس أفلام وأكتر فيلمين بحبه واحد من الناس وأبو علي ".

آخر أعمال المخرج أحمد نادر جلال

آخر أعمال المخرج أحمد نادر جلال فيلم " السرب" من بطولة النجم أحمد السقا، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمود عبد المغني وغيرهم من النجوم .

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

وكانت طرحت شركة سينرجى، البرومو الرسمي لـ فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والذي طرح يوم 1 مايو بدور العرض السينمائي.

ويظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.