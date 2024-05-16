بهاء سلطان يلتقي جمهوره في متحف الحضارة .. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المطرب بهاء سلطان ، حفلاً غنائيًا مساء اليوم الخميس في متحف الحضارة، ومقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير .

وطرح بهاء سلطان، آخيرًا أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

وتقول كلمات الأغنية: قبل ما امشى عايز أسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.

آخر أعمال بهاء سلطان

كما طرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان، وتقول كلماتها:" أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس، لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص

لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا

بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

وقالوا هننسى بس بجد مابننساش

بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه

تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا

ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش ".

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "دادينا" و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.