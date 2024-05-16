فيديو| وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعزف الجيتار في ملهى ليلي بـ أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وهو يعزف الجيتار بأحد الحانات خلال زيارته لمدينة كييف في أوكرانيا.

وظهر "بلينكن" وهو مندمج باللعب على الجيتار وسط حضور عدد كبير من المواطنين الذي تفاعلوا معه على الرغم من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وحرص "بلينكن" على إلقاء كلمة قبل الصعود على المسرح وعلق: "أعلم أن هذا وقت صعب، وإن جنودكم ومواطنيكم وخاصة في الشمال الشرقي يعانون بشدة وهم بحاجة إلى معرفة أن الولايات المتحدة معكم، وأن الكثير من العالم إلى جانبكم وهم يقاتلون ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل العالم الحر".

ومن المعروف عن أنتوني بلينكن ولعه بعزف الجيتار، حيث قام من قبل خلال حفل أقامته الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من رموز الغناء الأمريكي للجاز والبوب والبلوز باستخدام الجيتار خاصته وقام بغناء أغنية "Hoochie Coochie Man" لفريق البلوز مادي واترز.

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