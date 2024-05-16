نقابة المهن الموسيقية تنعى زوجة الفنان أحمد عدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في بيان لها زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، ويشيع جثمانها بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.

وجاء البيان كالتالي: "تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، تزوج الراحلة ونيسة وشهرتها "نوسة"، عام 1976، وأنجب منها ابنه المطرب محمد عدوية، وابنته وردة.

ويعد النجم أحمد عدوية من أهم صناع الأغنية الشعبية فى فترة السبعينيات، وله أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، كما قام بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

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