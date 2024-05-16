تشييع جنازة زوجة أحمد عدوية عقب صلاة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشيع أسرة الفنان أحمد عدوية جثمان زوجته، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس ١٦ مايو 2024، عقب أداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان محمد عدوية نجل الراحلة، عبر موقع فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية، واليوم الدفنة بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة".

الشاعر صلاح عطية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، قال: "رحمها الله السيدة ونيسة، توفيت بمنزلها اليوم الخميس".

المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، تزوج الراحلة ونيسة وشهرتها "نوسة"، عام 1976، وأنجب منها ابنه المطرب محمد عدوية، وابنته وردة.