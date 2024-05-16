تعرف على موعد ومكان عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت أسرة الفنان أحمد عدوية عن موعد ومكان استقبالهم العزاء في زوجته، التي غادرت عالمنا اليوم الخميس ١٦ مايو.

وتستقبل أسرة الراحلة العزاء مساء يوم السبت 18 مايو في مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، ويتم تشييع جنازتها، اليوم عقب أداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان محمد عدوية نجل الراحلة، عبر موقع فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية، واليوم الدفنة بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم السبت في مسجد حسين صدقي بالمعادي".

الشاعر صلاح عطية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، قال: "رحمها الله السيدة ونيسة، توفيت بمنزلها اليوم الخميس".

المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، تزوج الراحلة ونيسة وشهرتها "نوسة"، عام 1976، وأنجب منها ابنه المطرب محمد عدوية، وابنته وردة.