الهندي والرويشد يلتقيان في ألمانيا في أول ظهور للأخير بعد شفاءه -فيديو

نشر الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، صورة تجمعه بالفنان الكويتي عبد الله الرويشد في ألمانيا بعد تعافي الأخير من وعكة صحية مؤخرًا. وعلق الهندي على الصورة التي نشرها عبر منصة إكس، مؤكدًا أن الرويشد يتمنى للجميع التحية ويرغب في تطمينهم.

يذكر أن عبد الله الرويشد تعرض لوعكة صحية في شهر فبراير الماضي، حيث تم نقله إلى المستشفى للعلاج. وبعد تعافيه، تمت مقابلته مع الهندي في ألمانيا، حيث أظهرت الصورة الثنائي مع المخرج أحمد الدوغجي في لقاء مميز ومفرح.