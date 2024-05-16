المطرب الشعبي أحمد عدوية يتصدر تريند جوجل بهذا الخبر الحزين… ماذا حدث؟!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2024 09:48 مساءً - توفيت ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة زوجة أحمد عدوية

وكانت زوجته الراحلة ونيسة أحمد عاطف تحدثت عن رحلة البدايات وكيفية انتقاء الكلمات والأعمال الخاصة به قائلة : تبناه الأستاذ مأمون الشناوي وعاطف منتصر بالإضافة لشخص يدعى حسن أبو عتمان وهو شاعر بالإضافة لحسن أبو السعود .

وعلق عدوية قائلا: “الشاعر حسن ابو عتمان شاعر كتب لي الكثير من الأغاني الناجحة منها سلامتها أم حسن وهو رفيق العمر قائلا : أنا اللي كنت بختار الأغاني والكلمات “، لتعلق زوجته : عدوية لازم يختار على أساس الاحساس وقربها للناس”.

السح الدح إمبو

وعن وجود كلمات غريبة في بعض الاغاني حينها لم تكن مفهومة مثل السح الدح إمبو قالت : ” هذا هو الاختلاف أنه إختار طريق مختلف حينها ليقوم بالغناء عندما كان الشائع غناء الأطلال وغنى عكس الناس وده الاختلاف واعتقد ده أحد عوامل النجاح “



وعن مصدر كلمة ” السح الدح إمبو” قال عدوية : ” إبن أختي “

قصة زواج عدوية وونيسة

وروت الراحلة ونيسة أحمد عاطف زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية تفاصيل تعرفها على زوجها الفنان أحمد عدوية من رحلة الخطوبة، وحتى الزواج والإنجاب خلال لقاء في برنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، حيث قالت: ” تزوجته في بدايته الفنية، كنت طالعة من المدرسة، وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي- رحمه الله عليه- وشاورلي وقلي تعالي أوصلك، قلتله لا ماينفعش”.

تابعت ونيسة: “لما رفضت قلي أنا أعرف والدك هوصلك لحد أول الشارع، قلتله لا أول الشارع ولا أخره، أخد بعضه ومشي”.

واستكلمت: بالليل لقيته عندنا، بيتقدم رسميا لوالدي وقله إنه عايزيني وعاوز يرتبط بي فأخبره والدي أني صغيرة في السن وما زلت في المرحلة الإعدادية”، استطردت: قال لابويا ليك عليا أنها تكمل دراستها، ومش همنعها من التعليم بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض، فطلب والدي منه مهلة للتفكير، وشاورني والدي وقال لي أحمد عدوية قلتله إللي أنت شايفه، وكنت صغيرة ومكانش لي رأي”.

لافتة إلى أنه في ذلك الوقت كان لديه شهرة واسعة، ولديه أغاني مثل “السح الدح أمبو” و”سلامتها أم حسن” قائلة: ” لم أقلق لأني كنت بغني في المدرسة، وبعمل حفلات، فلم أشعر برهبة أنه مغني، وحصل النصيب وتزوجنا”.

وحول كون الشهرة مزعجة بالنسبة لها، قالت: ” كانت مزعجة جدا لي، وكان هو صعب جدا، مكانش حد بيشوفني، وكان يقولي اللي أنت عايزاه أعمليه، وشاوري وأنا أنفذ، لكن شرط ماتقوليش انزل معاك شغل، ولا حد يشوفك في شغلي أو سفرياتي، وبالفعل أنجبت محمد أول ابن لي في لندن بعد سنة، وأنجبت وردة فظل عدوية بعدها يعملنا عيد ميلادنا إحنا الثلاثة، ويقول شوفوا عاوزين مين من فنانين مصر وأجيبهم يحتفلوا بعيد ميلادكم”.

وواصلت: بالفعل كان بيعمل حفل كبير جدا احتفالا بعيد ميلادي أنا ومحمد ووردة، إحنا الثلاثة، وكان بيعمله في يوم واحد، رغم اختلاف تواريخ الميلاد، وجاب لنا فنانين كتير، منهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان الراحل نور الشريف، والزعيم عادل إمام، والمطربة الراحلة صباح، وملك الشاشة فريد شوقي، وكل فنانين مصر كانوا بيحضروا أعياد الميلاد”.

الخليج 365

الخليج 365

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