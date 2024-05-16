عادل إمام يتحدث عن ملابس شخصية "الهلفوت" في فيديو قديم: "الواد قلع البنطلون في الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

كشف الزعيم عادل إمام عن تفاصيل اختياره لملابس شخصية "عرفة مشاوير" الشهيرة بـ "الهلفوت" التي قدمها في فيلم "الهلفوت"، وذلك خلال لقاء سابق له في برنامج "Yes I'm Famous".

وأوضح إمام أنّه واجه صعوبة في اختيار ملابس الشخصية، حيث أنّه لم يكن يريد استخدام ملابس مُرقعة بشكل مُصطنع، بل أراد أن تبدو حقيقية تعكس واقع شخصية المُتسوّل.

وتابع الزعيم: "فكرت في شراء بنطلون ترينج جديد ثم تلطيخه بالأوساخ ليبدو قديمًا، لكنّني لم أقتنع بهذه الفكرة".

رحلة البحث عن الملابس المُناسبة:

وخلال رحلة البحث عن الملابس المُناسبة، صادف إمام شابًا يلعب كرة القدم في منطقة عابدين بالقاهرة، وكان يرتدي بنطلون ترينج قديمًا مُمزقًا.

وعرض على الشاب شراء البنطلون مقابل 50 جنيهًا، فوافق الشاب على الفور، "قلع البنطلون في الشارع"، على حد وصفه.

ليُصبح هذا البنطلون هو القطعة الأساسية في ملابس شخصية "الهلفوت".

ولاستكمال ملابس الشخصية، توجه إمام إلى محل تأجير ملابس مسرحية كان يرتاده في طفولته، واختار تيشيرت قديمًا بمزيج ألوان باهتة.

وحرص إمام على ارتداء "جزمة جيش بيادة" قديمة واسعة بدلاً من "الكوتشي" الذي اعتاد ارتداؤه المُتسولون في ذلك الوقت، وذلك لِما يضفيه على الشخصية من طابع خاص، "خلاه ماشي بيجرجر".

شارك في بطولة فيلم الهلفوت، كل من سعيد صالح وإلهام شاهين وحسين الشربيني وصلاح قابيل، والفيلم من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف، عام 1985.

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