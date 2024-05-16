طرح ملصقات دعائية تكشف عن شخصيات "اللعب مع العيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الجهة المنتجة لفيلم اللعب مع العيال، للمخرج شريف عرفة، بطولة الفنان محمد إمام، عن الملصقات الدعائية الأولى لأبطال العمل، والتي تكشف عن طبيعة شخصياتهم ضمن الأحداث.

وطرحت الشركة صورا لكل من: محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب.

كان المخرج شريف عرفة وفريق عمل فيلم "اللعب مع العيال" وقع اختيارهم على 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه.

وكشف منتج الفيلم هشام عبدالخالق أن المحافظات هي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، مؤكدًا أن الفيلم الذي سيعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، تم تصوير مشاهده في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

وأشار عبدالخالق في بيان صحفي أن فترة التصوير ما بين سيوة ونويبع، وصحراء الغردقة استغرقت 15 يوما كاملة، واجهوا خلالها العديد من الصعوبات خاصة أن التصوير كان في أماكن نائية بعيدة عن العمران، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة كانت غير عادية، كاشفًا أن التصوير تم خلال شهر أغسطس الماضي بها، وهو ما اضطر فريق الفيلم للحصول على راحة كل 3 أيام من العمل، بالإضافة إلى التحضيرات الإنتاجية التي تمت لتلك المناطق قبل التصوير، مشيرًا أنها استمرت لأكثر من 6 شهور لتمهيد المنطقة حتى تتمكن السيارات من الوصول إلى حضن الصحراء حيث تتم عملية التصوير، وبناء الديكورات وبعض المباني التي تم استخدامها في التصوير.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.