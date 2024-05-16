فيديو| فرانسيس فورد كوبولا يرفع القبعة لجمهور مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، بالمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمشاركة في المحافل السينمائية بعد غياب سنوات بفيلمه الجديد "Megalopolis" والمقرر عرضه ضمن المسابقة الرسمية.

وشهد اليوم الخميس السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول للفيلم وسط حضور فريق العمل على رأسهم المخرج فرانسيس فورد كوبولا، الممثل الأمريكي ادم درايفر، الممثل لورانس فيشبورن، الممثلة أوبري بلازا، وحرص "كوبولا" على تحية المتواجدين وقام برفع القبعة لهم.

وكشف "كوبولا" منذ أيام عن الإعلان الرسمي لفيلم "Megalopolis" وأظهر الإعلان دمار مدينة نيويورك الأمريكية حيث يسعى بطل الفيلم لإعمار المدينة مرة أخرى وتحويلها لمدينة "يوتوبيا" الفاضلة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة كبيرة من ألمع نجوم السينما في هوليوود على رأسهم الممثل الأمريكي ادم درايفر، شيا لابوف، ناتالي إيمانويل، جيانكارلو اسبوزيتو، لورانس فيشبورن، أوبري بلازا، داستن هوفمان، جيسن شوارتزمن.

فيلم "Megalopolis" سيتم عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي في شهر سبتمبر المقبل وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 100 مليون دولار.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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