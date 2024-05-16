بالصور- حمادة هلال في جنازة زوجة أحمد عدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - شيع جثمان الراحلة ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان أحمد عدوية اليوم الخميس عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة.

وكان من أبرز الحضور الفنان حمادة هلال الذي حرص على التواجد والمشاركة في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور عدد من العائلة والأصدقاء المقربين.

وظهر الفنان محمد عدوية نجل الراحلة وهو متأثرًا برحيل والدته خلال تشييع الجثمان.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان محمد عدوية نجل الراحلة، عبر موقع فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية، واليوم الدفنة بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم السبت في مسجد حسين صدقي بالمعادي".

وتستقبل أسرة الراحلة العزاء مساء يوم السبت 18 مايو في مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي.

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