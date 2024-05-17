بالفيديو- بعد “يا ليل ويا العين” و”صبرًا” الشامي يطلق “خدني”

يقود الشامي مسيرة حماس جمهوره العزيز بكل “حب وحنان”، فبعد النجاح الساحق في “يا ليل ويا العين” وفي “صبراً”، قرّر الشامي تسريب مقطع من أغنيته الجديدة “خدني” التي هي هذه المرّة باللهجة المصرية فتصدّر هذا المقطع الصغير التريندينغ عبر تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي.

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بعد ذلك صوّر الشامي الكليب من توقيع المخرج حسان رحايل في لبنان، بارزاً جمال طبيعة جبال لبنان الخلّابة. الأغنية هي من كلمات وألحان الشامي ومن توزيع فؤاد جنيد وهي تحكي عن قصّة إحساسه المسبق في علاقة لم تستمرّ، فقال: ” …ما فيش حاجه بتكسرني، غير انك بتكسرني، ما انا عارف حتخسرني، ما لنا قلبي دليل”. “خدني” من توزيع شركة “وتري” هي متاحة على كلّ المتاجر الرقمية العالميةّ. نذكر أنّ الكليب قد تخطى ال١٠٠،٠٠٠ مشاهدة على يوتيوب بعد أوّل ١٠ دقائق من إطلاقه!