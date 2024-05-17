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ميرنا وليد - بيروت - سحرت تيا ديب متابعيها بأحدث إطلالة لها، من خلال صورة ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، حيث كانت ترتدي فستاناً متوسط الطول باللون البني، بكمين طويلين أوفشولدر وتصميم رائع، وإنتعلت حذاءً عالٍ وضخماً من الجلد الأسود، وحملت حقيبة يد باللون الأسود، من دار أزياء Dior، يصل سعرها إلى 2,922 دولار.
وكانت عايدت تيا ديب والدتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا عندما كانت طفلة صغيرة، مع والدتها نوال، على أنغام أغنية "يا تيا"، التي كانت أطلقتها نوال عندما أنجبت تيا، التي علقت على الفيديو: "عيد أم سعيد لأكثر شخص مفضل لدي، أحبكِ حتى القمر ذهاباً وإياباً".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- تيا ديب تبرز أنوثتها ورشاقتها بإطلالة بغاية الأناقة.. وسعر حقيبة يدها من Dior سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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