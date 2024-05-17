لهذا السبب غاب أحمد عدوّية عن وداع زوجته 

غاب الفنان المصري، أحمد عدوّية، عن مراسم تشييع زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، التي توفيت بشكل مفاجئ بعد مضاعفات مع مرض السكري.

في التفاصيل، أقيمت مراسم الجنازة في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة بحضور نجل الفقيدة الفنان محمد عدوية والفنان حمادة هلال الذي حرص على مساندة صديقه في مصابه الأليم، فيما غاب أحمد عدوية عن حضور الجنازة بسبب ظروفه الصحيّة.

ويتقبّل “عدوية” ونجله التعازي بالراحلة يوم غد السبت في مسجد حسين صدقي في منطقة المعادي المصرية بعد صلاة المغرب.

نذكر ان نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان مصطفى كامل نعت الراحلة في بيان رسمي، كما نعاها العديد من الفنانين والمشاهير ووصفها الشاعر صلاح عطية الذي أعلن خبر الوفاة بأنها كانت “سيدة بمئة رجل” وأنها ساندت عدوية في مسيرته الفنية الطويلة، وكانت المتحدّث الرسمي بالنسبة إليه.

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آخر ظهور للراحلة مع زوجها احمد عدوية كان منذ اشهر قليلة في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي حيث تحدث الثنائي عن حياتهما العائلية ونجاحهما في تأسيس أسرة سعيدة.

وأعرب “عدوية” خلال اللقاء عن محبته الكبيرة لزوجته خصوصاً “أنها سيدة لا تحب الشجار وتحترمه أمام الجميع”.