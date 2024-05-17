إسرائيليون يحاولون استفزاز والد جيجي وبيلا حديد أثناء وجوده في مطعم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أظهر مقطع متداول، اليوم الخميس، مجموعة من الإسرائيليين لدى محاولتهم استفزاز رجل الأعمال الأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد، والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد، وذلك بترديد أغاني تمجد دولة الاحتلال خلال تواجده في أحد مطاعم مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وجاء في تعليق لأحد هؤلاء على الفيديو “عندما تجلس في أحد مطاعم لوس أنجليس ويجلس إلى جانبك كاره إسرائيل والد بيلا وجيجي حديد، من المعروف أن عليك ترديد أغاني إسرائيل إلى أن يثور غضبه ويرحل”.

ولم يعلق حديد على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشارك بشكل متواصل منشورات يندد فيها بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حربها على غزة، ويؤكد على هويته الفلسطينية.