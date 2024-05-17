قصور الثقافة تطلق أولى فعاليات المنتدى الثامن لنقل الخبرة لحملة الماجيستير والدكتوراه

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الخميس، أولى فعاليات المنتدى الثامن لنقل الخبرة لحملة الماجيستير والدكتوراه بعنوان "تنمية الذات"‏، لرفع كفاءة ومهارة العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

استهلت فعاليات المنتدى الذي عقدته الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين عبر تقنية البث المباشر، بكلمة د. منال علام رئيس الإدارة المركزية، أوضحت خلالها أهمية تنمية الذاتية والتأمل داخل النفس البشرية من أجل اكتساب الثقة وتحقيق النجاح في الحياة العلمية والعملية.

د. منال علام

من ناحيتها تناولت د.چيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، مفهوم تقدير الذات موضحة استراتيجيات استثمار الذات ودورها في تحسين وتطوير المهارات التي يحتاجها الإنسان للنجاح في الحياة، ومنها القراءة والتعلم وتحسين لياقة الجسم، بجانب تطوير العلاقات الاجتماعية.

د.چيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل

وعن أهمية تقدير الذات أشارت "حسن" أنها تسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية، وتحسين الصحة النفسية، بجانب زيادة قدرة التحمل ومواجهة التحديات، وتعزيز الأداء والانتاجية.

كما أوضحت تفصيليا العلاقة بين تقدير الذات والصحة النفسية، مؤكدة أن التقدير الذاتي يلعب دورا حيويا في صحة النفس الإيجابية، وأن تقدير الفرد لذاته يعزز من شعوره بالانتماء والتقبل لدى الآخرين، مما يقلل من مستويات القلق والاكتئاب، وبالتالي زيادة مستوى السعادة لديه.

واختتمت حديثها بذكر علامات ضعف تقدير الذات، مع تقديم عدة نصائح تساعد على بناء الثقة بالنفس من أهمها: الحرص على مساعدة الآخرين، تحمل المسئولية، عدم مقارنة الذات مع الآخرين، الاهتمام بالمظهر الخارجي والعمل على رفع الروح المعنوية من خلال ممارسة الأنشطة والهوايات المفضلة، وأخيرا تثقيف الذات والمشاركة في اللقاءات التثقيفية بمختلف المجالات.

نصائح تساعد على بناء الثقة بالنفس

مسرح الطفل.. فرقة أحمد بهاء الدين بأسيوط تقدم عرض "الفنان"

من ناحية أخرى ، شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل بأسيوط، أولى ليالي العرض المسرحي "الفنان" ضمن عروض مسرح الطفل التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال العام الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تتناول فكرة العرض الصراع بين القدم والحداثة من خلال قصة الطفل "عمر" الذي يتجه إلى استخدام برامج الكمبيوتر في الرسم والتلوين بدلا من الألوان التقليدية، وذلك بعد أن أهداه له والده لتفوقه دراسيا.

وتشعر الألوان بأنها مهملة فتقرر التخلي عن "عمر" وعدم الذهاب معه إلى المدرسة، ليكتشف عقب ذهابه بأن علبة الألوان غير موجودة في حقيبته، فيشكو منه مدرس التربية الفنية لتأخره عن تسليم لوحاته الفنية في موعدها بعد أن كان يحصل دائما على لقب أفضل فنان بالمدرسة.

ويقرر "عمر" حينها الذهاب إلى المنزل واستخدام الألوان كونها لا غنى عنها بجانب التكنولوجيا الحديثة.

"الفنان" لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، تأليف عبده الزراع، وإخراج عبد الله حامد، أشعار د. سيد عبد الرازق، موسيقى وألحان أندرو صبحي، توزيع موسيقي د. رأفت موريس، غناء نجلاء فتحي، تصميم إضاءة محمد جابر، ديكور وملابس ناصر قرنة، استعراضات وليد وحيد عمار، مساعد مخرج أحمد فرغلي وإسلام أسامة، مخرج منفذ مريم علاء.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدم ضمن عروض موسم مسرح الطفل بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويستمر عرضه بالمجان يوميا في الثامنة مساء حتى الثلاثاء المقبل 21 مايو.