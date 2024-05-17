لطيفة لـ عادل إمام في عيد ميلاده : أنت زعيم الفن

ياسر رشاد - القاهرة - هنأت المطربة لطيفة، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ84، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت لطيفة، صورة تجمعها بالزعيم عادل إمام، عبر حسابها قائلة: " اقولك ايه ولا ايه ولا ايه كل ثانية وانت طيب على قد ما اسعدتنا وضحكتنا. وعلمتنا وفرحتنا وووعتنا ووعيت اجيال انت رمز انت مدرسة انت زعيم الفن".

وأضافت : "بحبك من اول يوم في حياتي لآخر يوم في حياتي.. باحبك وباحترمك.. انت من اكتر الناس اللي وقفوا معايا من اول ما جيت مصر ونصحوني ووعوني وانا سمعت كلامك.. ربنا يحميك ويحافظ عليك ويطول في عمرك ويخليك لينا يا رب.. بحبك".

أهم المحطات في حياة الزعيم عادل إمام

يُعَد الزعيم أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968). بدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم لغاية الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).

نال إمام درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة، كان قد بدأ عادل إمام حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها انطلق إلى عمل السينما. مع دخوله لعالم السينما، لعب إمام دور البطولة في العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت أفلامه في الثمانينيات والتسعينيات الأعلى أرباحاً في السينما حينها مما جعله متفوقاً على باقي الممثلين.

كانت مساهماته في صناعة السينما والمسرح من خلال معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي؛ الأمر الذي أكسبه شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم وجعله واحداً من أكثر الشخصيات العامة العربية تأثيراً في الثمانينيات والتسعينيات.

تحظى بعض أعماله السينمائية والتلفزيونية بالجرأة وتثير ضجة وجدلاً لنقاشه لقضايا اجتماعية وسياسية ودينية مهمة مثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك.

أصبح أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الحديثة، إذ حازت أفلامه على طائفة كبيرة من المتابعين، مما ألهم إطلاق العديد من مشاهده ميمز على الإنترنت وكرسومات على دفاتر الملاحظات، وأصبحت جُملهُ من الثقافة الشعبية في المنطقة. مع ذلك.

يُعَد عادل إمام ممثلاً مثيرًا للجدل، فقد اكتسب شهرة وقاعدة جماهيرية وفي نفس الوقت كان له أعداء في الوسطين الفني والشعبي. في يناير 2000، عُيِّن سفيراً للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة.