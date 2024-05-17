لطيفة تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام: "من أكتر الناس اللي وقفوا جمبي لما جيت مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بعيد ميلاد الفنان عادل إمام الذي يوافق 17 مايو، إذ نشرت صورة أرشيفية جمعتهما سويًا بأحد اللقاءات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ووجهت لطيفة رسالة خاصة للزعيم، قائلة: "أقولك إيه ولا إيه ولا إيه، كل ثانية وأنت طيب على قد ما أسعدتنا وضحكتنا، وعلمتنا وفرحتنا ووعتنا ووعيت أجيال أنت رمز أنت مدرسة أنت زعيم الفن، بحبك من أول يوم في حياتي لآخر يوم في حياتي".

وأضافت: "بحبك وبحترمك أنت من أكتر الناس اللي وقفوا معايا من أول ما جيت مصر ونصحوني ووعوني وأنا سمعت كلامك، ربنا يحميك ويحافظ عليك، ويطول في عمرك ويخليك لينا يا رب، بحبك".

وكشفت الفنانة إسعاد يونس و"الشركة العربية للسينما" عن عرض فيلم "زهايمر" آخر أفلام الزعيم عادل إمام بعدد من الدول العربية احتفالًا بعيد ميلاده منها السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عرض فيلم "زهايمر" بسينمات السعودية يوم 16 مايو احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ونشر "تركي" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداءًا من 16 مايو".

ويحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 يوم 17 مايو، إذ يعد من مواليد 1940 وهو أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، وولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وانتقل "إمام" إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرًا حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، ومتزوج وله ثلاثة أولاد، المخرج رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية، والفنان محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

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