الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية تقام يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٠ مايو فعاليات نادي سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض خلال فعاليات النادى كلا من فيلم الفنكوش اخراج البير انطوان ، وفيلم بين محطتين اخراج هدي سمير، وفيلم الزائر اخراج بثينة الناصري ، وفيلم ما يحدث في حياة نادين اخراج عمرو فكري، وفيلم الوداع الاخير اخراج ياسر سعيد.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا.

كما أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحه للجمهور ومحبي السينما.