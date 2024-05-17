ممثل أمريكي يطالب بعزل نتنياهو ووقف فوري لإطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

خرج الممثل الأمريكي إريك أندريه، عن صمته ودافع عن الشعب الفلسطيني وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

ونشر "أندريه" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" هاجم خلاله سياسات الكيان الصهيوني وتعنته ضد الشعب الفلسطيني وسط انفعاله على ما يحدث من جرائم حرب وعدم التواصل لإطلاق الان حتى الآن بعد مرور ما يقرب من 7 شهور وسط نزوح واستشهاد الآلاف من الأسر الفلسطينية.

وعلق إريك أندريه: "سوف أتحدث عن نفسي لن أسمح لأحد بالحديث عني، توقفوا عن تسليح معادين السامية، وكمحب لليهود دعوني أقول إطلاق نار دائم، أوقفوا الحصار على غزة، دعوا غزة تعيش، أعزلوا نتينياهو، سلامة اليهود والفلسطينيين على حد سواء، لا تقوموا بقطع المياه عن الشعب الفلسطيني باسم الشعب اليهودي، لستم بحاجة إلى قصف الجامعات والمستشفيات وعربات الإسعاف".

واستكمل: "أنتم لستم في حاجة إلى قصف الأطفال باسم أمن الشعب اليهودي، الحرية لغزة، ويمكنكم التبرع هنا أو لوكالة أونروا".

إريك أندريه هو ممثل أمريكي ولد في 4 أبريل عام 1983 في بوكا راتون، فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، اشتهر بمشاركته بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الكوميدية، كما يقوم بتقديم برامج الـ "ستاند اب كوميدي" ومن أشهر أعماله مسلسل "American Dad" عام 2016، فيلم "The Lion King" عام 2019، فيلم الرسوم المتحركة "Sing 2" عام 2021.

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