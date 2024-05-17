عماد زيادة: شرف لأي فنان أن تكون بدايته مع "الزعيم" عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان عماد زيادة إن بدايته في عالم الفن كانت مع الفنان الكبير عادل إمام من خلال مسرحية بودي جارد، من أكثر من ٢٠ عاما.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شرف لأي فنان تكون بدايته مع الزعيم عادل إمام، ربنا يديله الصحة"، لافتا إلى أنه لا يتواصل معه بشكل كبير الفترة الحالية، احتراما لرغبته في أن يقضي وقته مع أحفاده وأولاده "له مطلق الحرية يعيش حياته زي ما هو عايز، اللي عمله محدش هيعمله في الفن مفيش شخصية ولا موضوع متناولهوش في أفلامه".

واضاف عماد "شرف لينا وفي حياتنا إننا وقفنا قدامه في مشهد أو في شغل، بحييه وبتمناله دوام الصحة".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ٨٤. ويبتعد الزعيم عن التمثيل منذ فترة بعد أخر أعماله في التليفزيون فلانتينو والذي عُرض في 2020، أما أخر أعماله في السينما فكان فيلم "زهايمر" والذي عُرض عام 2010.