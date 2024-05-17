انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة جوري بكر، منذ قليل، انفصالها عن زوجها.

وكتبت جوري، عبر حسابها على إنستجرام: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع".

وأضافت جوري بكر: "الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

وكانت جوري بكر احتفلت بزواجها في مارس 2023 على شاب من خارج الوسط الفني، لترزق منه بطفل أسمته "تميم"، ثم أعلنت انفصالها في مايو 2024.

يُذكر أن جوري بكر، انطلقت في عالم التمثيل العام الماضي بعد سنوات من عملها في تقديم البرامج، إذ قدمت أول أدوارها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وبعدها شاركت جوري في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل.

وشاركت أيضا في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

كما شاركت في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي.