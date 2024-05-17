شقيقة المخرج محمد سامي تحتفل بوداع العزوبية قبل اليوم الكبير

تحتفل الممثلة المصرية، ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، اليوم الجمعة، الموافق ١٧ آيار/مايو بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي.

هذه المناسبة، أقامت “سامي” مساء الخميس حفلة وداع العزوبية بحضور عريسها وبعض الأصدقاء المقربين، حيث تداول روّاد مواقع التواصل أكثر من صورة من أجواء المناسبة.

نذكر ان ريم سامي إحتفلت في آذار الفائت بعقد قرانها بحضور شقيقها محمد سامي وزوجته الممثلة مي عمر ، في حفل عائلي ضمّ الأصدقاء والمقربين.

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الجدير ذكره أن ريم سامي شاركت في العديد الأعمال الدرامية منها: “ولد الغلابة”، “البرنس”، “نسل الأغراب”. كما شاركت في مسلسل “حدّوته منسية” ومسلسل “ماما غنيمة”.