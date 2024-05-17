بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقتين مضت التعليقات على أحمد السقا يكشف صعوبات “جولة أخيرة” وهذا المشهد الذي يتمنى توثيقه مغلقة

متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أحمد السقا ضيفاً على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي علي عبر أثير إذاعة نجوم FM، حيث تحدث عن النجاح الذي حققه فيلم “تيمور وشفيقة”، مشيراً إلى أن الإقبال على التقديم في كلية الشرطة تزايد بسبب هذا الفيلم، وكاشفاً عن بعض الأزمات التي مر بها خلال مسلسل “جولة أخيرة”، كما تحدث عن علاقته بفريق عمل مسلسل “العتاولة”، وصداقته مع النجم كريم عبد العزيز.

وكشف السقا عن تعرضه لأزمة صحية حادة أثناء تصويره مسلسل “جولة أخيرة”، قائلاً: “في آخر مسلسل “جولة أخيرة” فقدت الوعي، وأفقت في المستشفى وعرفت أنني مصاب بتسمّم في الدم، والمرارة باظت وأصبت بانسداد في المجرى المراري، وظللت ثلاثة أشهر وأنا أجهل الأمر، ولولا الأطباء لأصبحت في عِداد الموتى، وبالفعل كنت سأموت والموت علينا حق… وليس شراً كما يقول البعض”.

وأضاف: “في وقت عرض فيلم “تيمور وشفيقة”، أحد المسؤولين أكد لي أن كلية الشرطة شهدت أعلى نسبة تقديم في نفس سنة العرض، وفيلم “السرب” عمل للتاريخ مثل فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي”.

وأبدى السقا خلال اللقاء استياءه الشديد من انتشار خبر انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، مؤكداً أن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس له من الصحة.

وعلّق قائلاً: “أنا متزوج ولم ننفصل، وكل الكلام الذي يقال عن انفصالنا غير حقيقي، ولو قدّر الله وحصل فكل الناس ستعرف، وموضوع الشائعات ليس جديداً لأنه يتردد منذ 17 سنة، ولا أعرف لماذا يقال ذلك، أي بيت فيه مشاكل عادي، ولو كان في مرحلة بحياتي سأوثقها سيكون اليوم الذي تزوجت فيه وأنجبت ثلاثة شباب، وأتمنى أن أوثق هذه المرحلة”.

وعن ظهوره ضيفَ شرفٍ في العديد من الأعمال الفنية، أكد أحمد السقا عدم رفضه المشاركة في أي عمل كضيف شرف، موضحاً: “لي شرف أنني وقفت أمام الفنان أحمد زكي في مشهد واحد في فيلم “أيام السادات”، وظهوري كضيف شرف إضافة لي ولا أخجل منه إطلاقاً، ومؤخراً قدّمت مشهداً مع أحمد فهمي في فيلمه الجديد وأحضرت له حصانين من عندي، وكان التصوير في الصحراء، وسيكون فيلماً رائعاً، فلماذا لا أجامل زملائي وهم يجاملونني؟”.

وتطرق السقا الى الحديث عن صداقته للفنان طارق لطفي، قائلاً: “طارق أخي بالفعل وليس مجرد صديق، وظللنا لمدة 11 سنة لا نترك بعضنا ونتقابل يومياً ونتزاور دائماً، وهذا ظهر بوضوح في “العتاولة””.

وأردف بالقول: “أيضا فريدة سيف النصر فنانة عظيمة، وفي الحقيقة هي غول تمثيل أمام الكاميرا، وشكّلت إضافة مهمة الى الجزء الأول، وكانت في فترة من الفترات أيقونة السينما المصرية، وتتجنّب المشاكل وفق ما ذكر بعض المواقع”.

وعن علاقته بالفنان كريم عبد العزيز، أكد أحمد السقا أنهما يعرفان بعضهما منذ أن كانا في سنّ الثالثة عشرة، وكانا يسكنان بجوار بعضهما البعض، لافتاً إلى أنهما قد يغيبان عن بعضهما إلا أنه يتفاجأ بكريم يهاتفه ليخبره بأنه سوف يأتي إليه في منزله، وحكى عن مواقف كثيرة جمعتهما وأهمها موقف والدة كريم من شقاوتهما معاً.