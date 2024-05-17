رضيع يثير الرعب في حفل تايلور سويفت في باريس.. لن تصدقوا ما حصل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرّت إحدى حفلات تايلور سويفت في مسرح استاد La Défense Arena، بالعاصمة الفرنسية باريس مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة لطفل رضيع ملقى على الأرض مثيرة الرعب في صفوف الحاضرين.

وفي التفاصيل، نشر حساب يحمل اسم “jacnights13” عبر منصة “إكس” صورة يظهر فيها الطفل الرضيع وهو نائم على الأرض على معطف أرجواني محاطاً ببعض الأشخاص الواقفين، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “ارفع طفلك عن الأرض واذهب إلى المنزل”.

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الأشخاص الذي أعربوا بوضوح عن غضبهم وصدمتهم بما فعله الأوصياء على هذا الطفل حيث كتب أحدهم: “لا أريد أن أكون من هذا النوع من الأشخاص، لكنني كنت سأنادي الأمن لو رأيت طفلاً في هذه الساحة لأنها ليست مكاناً آمناً”، فيما أشار الكثيرون إلى خطورة موقع الطفل والاستهتار الشديد، إذ إن موقع الطفل يجعله عرضة للدهس.

وفيما تابع الكثيرون بالإعراب عن استيائهم الشديد إزاء هذه الصورة المقلقة، انتقد الكثيرون منظمي الحفل الموسيقي على سماحهم في الأساس بإدخال طفل رضيع إلى هذا الحفل الصاخب.

وفي هذا الإطار، قال ممثل عن استاد La Défense Arena لموقع الصفحة السادسة إنّ “الشروط والأحكام العامة للبيع تنص على أن جميع القاصرين (دون أي حد عمري) الذين يحملون تذكرة لحضور حفل موسيقي في ساحة Paris La Défense يجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ.

ويبقى الأطفال تحت سن 18 عاماً تحت مسؤولية الوصي القانوني، وفقاً لسياسة المكان. بالنسبة للحاضرين مع طفل صغير الذين لديهم تذكرة للبقاء في القسم السفلي من الاستاد، عُرض عليهم ترتيبات بديلة ولكن رفضها حاملو التذاكر”.

وأشار الممثل الرسمي إلى أنّ الموقع يتضمّن أيضاً إرشادات تؤكد وتشدّد على عدم إحضار الأطفال دون سن الرابعة، حتى لو كانوا برفقة وصي.