"وحشتينا".. 12 عاما على رحيل وردة الغناء العربي

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم الذكرى الـ 12 لرحيل المطربة وردة، وكانت ولازالت احدى الأساطير في تاريخ الغناء العربي وظاهرة حيوية نادرة.

جاءت إلى مصر من الجزائر الشقيق في مطلع الستينات من القرن الماضي، ومن الوهله الأولى اثبتت جدارتها بالعديد الاغنيات، منها : "يانجلتين في العلالي، بحبك فوق ماتتصور، روحي وروحك، الأيام، كل أطباء القلب".

وقامت ببطولة فيلمين هما : "المظ وعبده الحامولي، أميرة العرب"، ثم غادرت مصر لاسباب لا داعي لذكرها.

عادت لمصر مع مطلع السبعينات، لتبدأ رحلة التألق والتوهج بعدما تزوجت من الموسيقار "الفذ" بليغ حمدي.

في حقبة السبعينات قدمت أروع أغانيها من ألحان بليغ حمدي، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: "بلاش تفارق، اسمعوني، أولاد الحلال، وحشتوني، لو سألوك، ومالوا، اشتروني، أحضنوا الأيام، أوقاتي بتحلو، ما عندكش فكرة، دندنة".

ولاننسى رائعتها في يوم وليلة تأليف حسين السيد، ألحان محمد عبدالوهاب عام 1978.

وقامت ببطولة أفلام : "صوت الحب عام 1972، حكايتي مع الزمان عام 1974، واه ياليل يازمن 1977.

ولا ننسى أيضًا روائعها الوطنية في حرب أكتوبر عام 1973، سكة واحدة، على الربابة، عقبال اللي جاي عام 1975 في اعادة افتتاح قناة السويس، وانشودة مصر ياغالية، واحنا الشعب الحان محمد عبدالوهاب.

وفي عام 1978 قامت ببطولة مسلسل "أوراق الورد" تأليف وحيد حامد، وقام بالبطولة أمامها عمر الحريري، زين العشماوي، حسن مصطفى، غنت في هذا المسلسل مجموعة من الاغنيات القصيرة الرائعة، منها : "بوسه على الخد، أه لو قابلتك من زمان، كل سنة وانتي طيبة يامامتي، تعيش وتفتكرني، سلامتك، أه ياني من الهنا".

وفي حقبة الثمانينات احتلت التألق في أغنيات : "ياحبيبي لا تقل ليألحان العملاق رياض السنباطي، قلبي سعيد، قضية حب، ورائعة أنده عليك يالحب تأليف محمد حمزة وألحان محمد عبدالوهاب.

وفي عام 1983 قدمت واحدة من أروع أغانيها : "أكدب عليك" تأليف مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، لبنان الحب تأليف حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب، وفي عام 1985 غنت رائعة عبدالوهاب "بعمري كله حبيتك"، ودامت التألق في أغنيات : "قبل النهاردة، أصلك تتحب.

وفي حقبة التسعينات غيرت وردة جلدها الغنائي تمامًا واتجهت للأغنيات القصيرة مع الملحنين الشباب وغنت مجموعة من الأغاني الناجحة، منها : "بتونس بيك، حرمت أحبك، جرب نار الغيرة، ولكنها بالطبع لم تكن بنفس روعة اغنيات بليغ وعبدالوهاب والموجي.

ولكنها غنت في التسعينات رائعة : "بودعك" مع رفيق عمرها بليغ حمدي.

12 عامًا مرت على رحيلها ومازال صوت وردة يعيش في وجدان الملايين في مصر والوطن العربي، كانت تمتلك صوت رائع يجمع بين الفرحة والشجن رحم الله وردة الغناء العربي التي رحلت عن عالمنا يوم 17 مايو 2012 عن عمر ناهز 73 عامًا.