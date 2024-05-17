معرض زايد للكتاب يواصل فعالياته بندوات ثقافية وورش فنية للأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - معرض زايد للكتاب .. يواصل معرض زايد لكتب الطفل، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، تقديم فعالياته المختلفة لجمهور المعرض بشكل يومي من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء كل يوم، ما عدا الخميس والجمعة حيث تستمر الفعاليات حتى الحادية عشر مساءً.

معرض زايد للكتاب .. توفر إدارته وسائل مواصلات مجانية من وإلى المعرض، وبالتحديد من أمام مسجد الحصري إلى مقر معرض زايد للكتاب، بجوار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد، ومن أمام الهايبر إلى المعرض.

فعاليات متنوعة للأطفال



معرض زايد للكتاب قدم أمس مجموعة من الفعاليات المتنوعة للأطفال على مدار اليوم، بدأت بفترة مفتوحة مع الأطفال وورش قص ولزق وألعاب متنوعة قدمها هشام السعيد، كما أقيمت ورشة أعمال فنية من تقديم الدكتورة أماني الشيخ من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض فريق أجيال للعرائس، فضلا عن ورشة حكي ماما سماح، من تقديم الكاتبة سماح أبو بكرعزت، وورشة حكي أخرى من تقديم هيثم السيد الحكواتي.

ويقدم المعرض على مدار اليوم وغدًا مجموعة من الفعاليات، ومن بينها: ورشة تعليم الأطفال الزراعة تقدمها، يسرا محسن، وعرض فني لفريق كورال مصر بقيادة المايستروالسفير عادل مدبولي، وندوة أطفالنا بين الكتاب والتاب، ولقاء مع الكاتبة سماح أبو بكرعزت، وندوة كيف نبني شخصية أولادنا منذ الولادة وحتى المراهقة يقدمها الدكتور نور أسامة.

وكذلك ورشة عالم الديناصورات الغامض يقدمها فريق يلا ساينس التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض لفريق جاردن سيتي للعرائس، وورشة حكي وتلعيب يقدمها هيثم شكري.



وتأتي الدورة الثانية من المعرض التي تستمر حتى يوم ٢٦ من الشهر الجاري تحت شعار «هيا نقرأ معا»، وبحلول كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت شخصيته، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الثانية من معرض مساء أول أمس، بمشاركة رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من قيادات مدينة الشيخ زايد.