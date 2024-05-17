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حفل زفافها الليلة .. 10 معلومات عن الفنانة ريم سامي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الفنانة الشابة ريم سامي، مساء اليوم الجمعة، بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن ريم سامي في السطور التالية:

- شقيقة المخرج محمد سامي.

- والدتها هي النائبة البرلمانية صبورة السيد.

- من مواليد 10 يوليو 1990.

- خريجة الجامعة البريطانية بالقاهرة.

- يعد مسلسل "للحب فرصة أخيرة" أولى تجاربها الفنية عام 2018.

- انفصلت عن خطيبها رجل الأعمال محمد هيمن.

- أجرت عملية جراحية في ظهرها.

- احتفلت بعقد قرانها على محمد المغازي في مارس 2024.

- حصيلتها الفنية 10 أعمال فقط.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "البرنس" ، ومسلسل "نسل الأغراب" و "ماما غنيمة" و "حدوتة منسية" و "ولد الغلابة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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