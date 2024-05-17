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ليلى علوي عن عادل إمام: زعيم الفن المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين ظهرت خلالها بجوار تمثال لـ"الزعيم" عادل إمام.

وعلقت ليلى "الزعيم عادل إمام قامة فنية كبيرة، قدر من خلال فنه في السينما والمسرح والتلفزيون انه يعكس قيمة وحضارة وثقافة مصر في كل دول العالم ومش الوطن العربي بس".

وتابعت "كل سنة وانت دايما طيب يا زعيم وبتمناله الصحة والعافية ودايماً يفضل زعيم الفن المصري في العالم.. ويفضل اسمه منور على كل مسارح وسينمات مصر".

جدير بالذكر أن ليلى علوى تعاونت مع الفنان عادل إمام في فيلم واحد هو "زوج تحت الطلب".

عادل إمام يحتفل اليوم 17 مايو بعيد ميلاده، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئته بهذه المناسبة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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