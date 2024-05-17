قبل زواجها الليلة.. 43 صورة من خطوبة وعقد قران ريم سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد الفنانة الشابة ريم سامي، مساء اليوم الجمعة، للاحتفال بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان حفل خطوبة ريم سامي ومحمد المغازي قد أقيم في يناير الماضي 2024 وحضره عددا من الأهل والأصدقاء والمقربين.

فيما أقيم حفل عقد قران ريم سامي ومحمد المغازي في مارس الماضي 2024 بحضور أهالي العروسين، وذلك بمنزل والد العروس عبد العزيز سامي.

وكانت ريم سامي، قد انفصلت عن خطيبها الأول رجل الأعمال طارق هيمن بعد عام من الاحتفال بخطوبتها في حفل كبير أقيم بليلتين في الساحل الشمالي.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، وإخراج محمد سامي.

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