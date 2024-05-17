هشام ماجد ينشر فيديو من كواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة".. والجمهور: انت بتتحول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان هشام ماجد جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد من كواليس فيلمه "فاصل من اللحظات اللذيذة" المعروض حاليا في دور العرض السينمائي.

وظهر هشام في الفيديو وهو يتخلص من مكياج الشخصية ويصرخ.

ونال الفيديو إعجاب الجمهور ومتابعيه، وعلقوا: "يا ريس انت بتتحول ولا إيه، فيلم رائع، الفيلم جميل جدا حضرته أنا وأولادي، فيلم عائلي وممتع لأبعد حد، عسل".

فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وجان رامز.