بعد تصدرها التريند.. 10 معلومات عن الفنانة رانيا منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت الفنانة رانيا منصور، قوائم الأكثر بحثا على جوجل "التريند" بعد اتهامها شابا بالتحرش بها أثناء حضورها حفل غنائي للمطرب وائل جسار داخل مول شهير بمدينة نصر، وحررت محضرا له في قسم الشرطة.

وبإجراء التحريات تبين للأجهزة الأمنية أن المتهم يبلغ من العمر 48 عاما، ويعاني من اضطرابات نفسية منذ 11 عاما، وتم العرض على النيابة العامة وتصالح الطرفان بعد الواقعة.

ونستعرض لكم معلومات عن رانيا منصور في السطور التالية:

- من مواليد 21 مايو 1986.

- عمرها الحالي 38 عاما وتحتفل بعيد ميلادها الـ 39 بعد أيام قليلة.

- لديها شقيقة تؤام وهي الفنانة نورهان منصور.

- تعاونت مع شقيقتها نورهان في مسلسلات "نصيبي وقسمتك، سبع أرواح، الخروج".

- لديها ابنة تدعى توانا الجوهري وشاركت بمسلسل "كامل العدد 2" مع الفنانة دينا الشربيني.

- بدأت "رانيا" حياتها الفنية عن طريق الإعلانات وموديل بالأغاني.

- ظهرت كموديل مؤخرا في كليب أغنية "موضوع رجوعنا" لتامر حسني .

- فيلم "شباب في الممنوع" يعد أول تجربة فنية لها بالتمثيل.

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "السيستم" و فيلم "حلم عزيز"، ومسلسلات (كريمة كريمة، حارة اليهود، اختفاء، ابن أصول، أنا شهيرة أنا الخائن).

- تعرضت لشائعة زواجها من الفنان شريف سلامة عام 2020، ونفت الأمر في عدة تصريحات صحفية.