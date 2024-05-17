الهرم الرابع وطاغية وبطل جماهيري.. ماذا قال النجوم عن عادل إمام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجم كبير وصاحب موهبة متفردة، بدأ مشواره بأدوار ثانوية، وأصبح زعيم الفن العربي، المتربع على عرشه، هو النجم الكبير عادل إمام، الذي يحتفل اليوم 17 مايو بعيد ميلاده الـ84.

ونشرت قناة DMC عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات من أبرز أعمال "الزعيم"، مصحوبا بكلمات قالها النجوم عنه في حوارات سابقة، ومنها: "الملك" فريد شوقي قائلا "عادل إمام منتهى الذكاء ومنتهى الثقافة بطل جماهيري عظيم"، ووصفه النجم الراحل صلاح السعدني بأنه "طاغية"، موضحا "فيه طاغية بيمثل اسمه عادل إمام، انت تمثل مع عادل إمام تعد صوابعك بعديها، العين رايحاله والأفئدة ريحاله".

وضم الفيديو كلمة للفنان القدير رشوان توفيق "عادل إمام لم يأت قبله ولا بعده"، وقال عنه الفنان فاروق الفيشاوي "يستطيع أن يضحكني وأن يبكيني"، ووصفه النجم الكبير محمد صبحي بأنه النجم الأوحد والهرم الرابع.

وقال عنه النجم الراحل نور الشريف "أصلح ممثل كوميدي يمثل في السينما"، أما النجمة يسرا فقالت "عمل تأثير رائع وعظيم وكبير"، وجاءت كلمة "الساحر" محمود عبدالعزيز "ربنا سبحانه وتعالى ادى الزميل عادل إمام موهبة إنه يضفي البسمة حتى في جلساته الخاصة"، ووصفه النجم الراحل أحمد راتب بـ السد المنيع "اللي واقف في سبيل استمرار مهنتنا".

ويحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ84 إذ أنه من مواليد 17 مايو عام 1969، قدم أعمالا ناجحة سينمائية وتليفزيونية ومسرحية.

من أشهر أعمال "الزعيم" السينمائية: "الإرهاب والكباب، شمس الزناتي، الإرهابي، حتى لا يطير الدخان، كراكون في الشارع، الحريف، طيور الظلام، زهايمر، زوج تحت الطلب، جزيرة الشيطان، الأفوكاتو، المنسي، اللعب مع الكبار".