تركي آل الشيخ ينشر صورا لطائرة محملة بالجمهور الإنجليزي لمشاهدة نزال "حلبة النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ساعات قليلة تفصلنا عن النزال المرتقب "حلبة النار" الذي يقام في مدينة الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذي سيشهد نزال عدد من الملاكمين العالميين إلى جانب الحدث الرئيسي بين الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري يوم السبت 18 مايو.

ونشر "تركي" مقطع فيديو لإحدى الطائرات المحملة بعدد من الجماهير الإنجليزية في طريقها لمدينة الرياض من أجل متابعة نزال "حلبة النار" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وسط تغطية إعلامية عالمية وعلق: "الجماهير الإنجليزية في الطيارة متجهين إلى المملكة العربية السعودية لمشاهدة النزال التاريخي بين تايسون فيوري وأليكساندر أوزيك يوم السبت القادم".

وكشف "تركي" عن جوائز مالية تصل لـ 100 ألف دولار لمن يتوقع الفائز في النزال المرتقب، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "بخطوة بسيطة، توقع الفائز في نزال الأبطال حلبة النار لفرصة ربح جوائز تصل إلى 100 ألف دولار".

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، إلا أن تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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