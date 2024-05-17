نيكولاس كيدج بالعرض العالمي لفيلمه "راكب الأمواج" في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في يومه الثالث جلسة تصوير لفريق عمل فيلم الدراما "The Surfer" بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن عروض مسابقة "منتصف الليل".

وخضع فريق عمل الفيلم لجلسة تصوير قبل العرض العالمي الأول للفيلم وسط حضور عدد من فريق العمل على رأسهم النجم نيكولاس كيدج، المخرج الإيرلندي لوركان فينيجان، الممثل ألكسندر برتراند، كاتب السيناريو توماس مارتن، الممثل جاستن روزنياك.

تدور أحداث فيلم "The Surfer" في إطار من الإثارة حول رجل يعود إلى مسقط رأسه بجانب أحد الشواطئ في استراليا، حيث يتعرض للإهانة أمام ابنه المراهق من قبل مجموعة محلية من راكبي الأمواج الذين يطالبون بملكية الشاطئ المنعزل الذي كان يعيش فيه طفولته.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحقق خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات، إلى جانب المنتج والمخرج الأمريكي جورج لوكاس وسيتم منحه الجائزة بحفل الختام.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 هذا العام يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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