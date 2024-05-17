محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم: "أهم فنان في التاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان محمد إمام بذكرى ميلاد والده الزعيم عادل إمام والذي يوافق اليوم 17 مايو وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

ونشر "إمام" صورة نادرة لوالده من كواليس فيلم "شمس الزناتي" وظهر برفقته في الكواليس وعلق: "أهم فنان في التاريخ".

وشارك الفنان محمد عادل إمام والده بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية كان بدايتها بظهوره في فترة الطفولة بأحد مشاهد فيلم "حنفي الأبهة" عام 1990، مرورًا بفيلم "عمارة يعقوبيان" عام 2006، وفيلم "حسن ومرقص" عام 2008، وكان اخر ظهور لهما معًا بمسلسل "فرقة ناجي عطاالله" عام 2012.

يذكر أن محمد عادل إمام ينتظر عرض فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذي يتعاون خلاله لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة والمقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

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