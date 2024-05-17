شريهان تحتفي بمسيرة الزعيم في عيد ميلاده: "أسطورة مصرية عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة شريهان بذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام الذي يوافق اليوم 17 مايو وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "شريهان" صورة أرشيفية جمعتها بالزعيم وعلقت عليها: "دمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به، كل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية محترمة معلمة وعظيمة لن تتكرر، شرفت شعبك وبلدك ومهنتك وزملائك وتلاميذك وعشاق عادل إمام في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، أمتعت أجيال وأجيال وكتبت تاريخ مشرف نتعلم منه ونتشرف به، تاريخك ورحلة عطائك لا تزال تسعد وتعلم وتعطي متعة وبهجة وسعادة ورسالة إنسانية فنية لكل ناطقي اللغة العربية في العالم أجمع".

واستكملت: "رحلتك درس في العطاء والالتزام والاحترام والكلمة المحسوبة والعائلة الجميلة المحترمة والفن والفنان والنجم والرسالة والتاريخ الفني المحترم الممتع المشرف، كل سنة وعادل إمام الزعيم طيب وبألف خير، كل ثانية وكل دقيقة وساعة ويوم وسنة في عمره ونحن بعادل إمام نفتخر وقامتنا ترتفع ونظل به كبار وبألف خير، كنت ولا تزال وستظل المواطن الإنسان الفنان المبدع عادل إمام، دمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به".

وشاركت النجمة شريهان الزعيم عادل إمام عدد من الأعمال الفنية طوال مسيرته أبرزها فيلم "مين فينا الحرامي" عام 1984، فيلم "خلي بالك من عقلك" عام 1985.

يذكر أن آخر مشاركات شريهان كانت بمسرحية "كوكو شانيل" عام 2021.

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