بسبب تمثال للزعيم.. ليلى علوى تتعرض للسخرية من رواد "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرضت الفنانة ليلى علوي للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفالها بميلاد الزعيم عادل إمام بصورة لتمثال من الشمع عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وتسببت الصورة في سخرية العديد من متابعيها.

وجاء السبب وراء السخرية في انعدام الشبه بين التمثال وبين الزعيم عادل بل يشبه ممثل شبيه له يدعى "نصر حماد".

وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا كالتالي: "اللي عمل التمثال مكانش في وعيه خالص ده ميكس عادل إمام ومحمد صبحي، في ممثل ظهر زمان كان شبه عادل إمام اه التمثال ده شبهه بالمملي لكن كل البعد عن عادل إمام، عادل إمام أو محمد صبحي، لم تطلب عادل إمام دليفري، انتي مقتنعة انه شبه عادل إمام تشكري على تقديرك للزعيم لكن التمثال مش شبهه خالص، تمثال لا يمثل عادل إمام، شبه كل حاجة إلا عادل إمام".

وعايدت الفنانة ليلى علوي الزعيم عادل إمام في يوم ميلاده قائلة: "الزعيم عادل إمام قامة فنية كبيرة قدر من خلاله فنه في السينما والمسرح والتلفزيون انه يعكس قيمة وحضارة وثقافة مصر في كل دول العالم ومش الوطن العربي بس وأهم نجوم القرن، كل سنة وأنت دايمًا طيب يا زعيم وبتمناله الصحة والعافية ودايمًا يفضل زعيم الفن المصري في العالم، ويفضل اسمه منور على كل مسارح وسينمات مصر".

وشاركت الفنانة ليلى علوي الزعيم عادل إمام بطولة فيلم "زوج تحت الطلب" عام 1985.

يذكر أن ليلى علوي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "المستريحة"، وفيلم "جوازة توكسيك".

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